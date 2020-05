142. nowe przypadki koronawirusa w woj. śląskim [poniedziałek 11.05]. Nowe przypadki z Gliwic, Rybnika, Katowic, Zabrza, Tychów...

Pocieszający jest fakt, że w województwie śląskim nie odnotowano kolejnych zgonów związanych z pandemią COVID-19. Do tej pory w regionie testy wykryły wirusa SARS-CoV-2 u 3 tys. 566. 150 spośród nich zmarło.

Bardzo źle wygląda sytuacja województwa śląskiego w porównaniu do innych regionów Polski. Z danych, które w poniedziałek, 11 maja, o godz. 10 podało Ministerstwo Zdrowia wynika, że w naszym regionie przybyło więcej zdiagnozowanych przypadków wirusa SARS-CoV-2 niż we wszystkich pozostałych częściach kraju razem wziętych.

Żółty pył na samochodach i parapetach. Czy wiesz co to jest?

Mamy także 67 kolejnych ozdrowieńców. Tylko 6 spośród z nich leczyło się w szpitalach pod fachową opieką lekarzy, pozostali dochodzili do zdrowia w swoich domach, w izolacji, pod nadzorem służb sanitarnych. Najmłodsza osoba ma 7 lat – to mieszkanka powiatu bielskiego, najstarsza 84 – to mieszkaniec Dąbrowy Górniczej. Łącznie mamy już 877 wyleczonych osób z koronawirusa.

„Mamy 210 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: