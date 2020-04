15 lat temu powstała największa Pogoria w Dąbrowie Górniczej i gminie Siewierz. To już "czwórka"

Nowy zbiornik miał stać się miejscem, gdzie można wypocząć, wyłożyć się na brzegu na leżaku. I choć początki były trudne, to dziś jezioro potrafi cieszyć np. wędkarzy, żeglarzy czy też amatorów jazdy na rowerach, bo ścieżki wokół Pogorii IV są bardzo malownicze. Nie do końca udało się natomiast rozwiązać kwestię plażowania, przede wszystkim od strony Wojkowic Kościelnych w gminie Siewierz. Do dziś nie udało się przygotować tam odpowiedniej infrastruktury, czemu stoi na przeszkodzie m.in. to, że jest to przede wszystkim zbiornik retencyjny i przeciwpowodziowy, który podlegał Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach, a dziś Wodom Polskim.

Pogoria IV ma 8 km długości i 3 km szerokości. Po całkowitym zalaniu ma powierzchnię 560 ha, a maksymalna głębokość wynosi 23 metry. Prace nad przygotowaniem zbiornika trwały 22 miesiące i zakończyły się w lipcu 2005 roku. Całość kosztowała około 70 mln zł, a 65 procent pochodziło z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Oficjalne otwarcie zbiornika Kuźnica Warężyńska miało miejsce 25 sierpnia 2005 roku. W kwietniu 2006 roku Pogoria IV osiągnęła minimalny poziom spiętrzenia wody. Zbiornik zasila wodą Czarna Przemsza. Do tej samej rzeki kierowany jest zrzut wody.