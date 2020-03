19. nowych przypadków koronawirusa w woj. śląskim, jedna osoba zmarła [popołudnie 31 marca 2020]. Skąd są zakażeni?

Resort poinformował także o śmierci kolejnego pacjenta. Zmarła 70-letnia mieszkanka gminy Woźniki, która była hospitalizowana w szpitalu zakaźnym w Tychach. To już ósma ofiara Covid-19 w woj. śląskim.

- Pacjentka do szpitala w Tychach trafiła ze szpitala w Blachowni, w którym leczona była na ostrą niewydolność oddechową. Pobrane próbki do badania wykazały obecność koronawirusa w jej organizmie. Niestety, kobieta miała już szereg innych chorób, a wirus tylko pogłębił ciężki stan i przyczynił się do śmierci - informuje Alina Kucharzewska ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.