29 przypadków koronawirusa w PAKS-ie w Dąbrowie Górniczej. W poniedziałek ludzie wyszli z domów

Poniedziałek 20 kwietnia 2020 roku przyniósł nowe informacje, związane z sytuacją epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej. Najwięcej nowych przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 odnotowanych zostało na terenie III Oddziału Polsko Amerykańskich Klinik Serca w Dąbrowie Górniczej. W sumie jest 29 przypadków (stan na godzinę 8).

Jak informują w oświadczeniu Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zdiagnozowane osoby zostały poddane kwarantannie i objęte należytą opieką. Pozostały personel medyczny i wszyscy pacjenci z kontaktu z osobami zakażonymi zostali zidentyfikowani. Pozostają w dyspozycji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która decyduje o dalszym postępowaniu w tych przypadkach. - Zapewniliśmy również miejsce kwarantanny dla tych z naszych pracowników, którzy nie mogą odbyć jej w miejscu zamieszkania. Niezwłocznie po zidentyfikowaniu zaistniałej sytuacji zastosowaliśmy się do wszystkich procedur bezpieczeństwa dbając o zdrowie i życie naszych pacjentów oraz personelu medycznego. Wczoraj (19.04.2020) została przeprowadzona dezynfekcja oddziału, a przyjęcia nowych pacjentów zostały wstrzymane do odwołania. Dołożymy wszelkich starań aby jak najszybciej przywrócić normalne funkcjonowanie oddziału – informują przedstawiciele zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

We wszystkich pozostałych oddziałach Polsko Amerykańskich Klinik Serca wstrzymane zostały przyjęcia planowe, ale nie przerwana została ciągłość udzielania świadczeń w stanach nagłych. Personel medyczny jest przygotowany na przyjęcie pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. - Dbamy o przestrzeganie procedur i należytą dezynfekcję oraz mamy dostęp do środków ochrony indywidualnej. Apelujemy jednak o szczerość wobec naszego personelu i niezatajanie informacji o kontakcie z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem – podkreślają przedstawiciele zarządu Polsko-Amerykańskich Klinik Serca.

Grupa American Heart of Poland to największa sieć oddziałów szpitalnych wyspecjalizowanych w leczeniu układu sercowo-naczyniowego, która powstała blisko 20 lat temu z inicjatywy lekarzy z Polski i Stanów Zjednoczonych. W jej skład wchodzi sieć Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) – ponad 20 oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. W sieci oddziałów szpitalnych PAKS leczeni są pacjenci z różnymi postaciami ostrego zespołu wieńcowego (w tym z ostrym zawałem serca), miażdżycą naczyń obwodowych, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, niewydolnością krążenia i wadami serca.

Jak informuje z kolei prezydent Dąbrowy Górniczej dobrą wiadomością z pewnością jest to, że Sanepid poinformował o 3 osobach, które zwalczyły wirusa.

Poza tym 231 osób objętych jest kwarantanną bądź nadzorem epidemiologicznym, a zespół mobilnego punktu do pobierania wymazów pobrał w niedzielę 19 kwietnia próbki do badań od 10 osób z terenu z miasta, które zostały wskazane przez Sanepid. W piątek 18 kwietnia, po wykryciu koronawirusa u jednej z pacjentek przebywających na oddziale Onkologii Klinicznej, została podjęta decyzja o jego zamknięciu i przebadaniu pozostałych pacjentów oraz personelu oddziału. - Wciąż czekamy na wyniki, a personel i pracownicy objęci są kwarantanną. Niezależnie od tego wszyscy pacjenci oddziału mają zapewnioną opiekę medyczną. W oczekiwaniu na wyniki została podjęta decyzja, aby wszystkich pacjentów którzy w naszym szpitalu mieli rozpocząć chemioterapię, przekierować do innych ośrodków onkologicznych po wcześniejszym umówieniu terminu przyjęcia. W przypadku pacjentów, którzy są już w trakcie cykli chemioterapeutycznych zaplanowanych na kolejne dni, po przeanalizowaniu każdego z przypadków, kierownik oddziału będzie podejmował indywidualne decyzje co do dalszej ciągłości leczenia w innych ośrodkach – informuje prezydent Marcin Bazylak.

Pozostałe oddziały, w tym Szpitalny Oddział Ratunkowy, funkcjonują. Na oddziałach szpitalnych, tam gdzie jest to możliwe, pacjenci przebywają w jednoosobowych salach, zachowując reżim sanitarny. Personel pracuje w maseczkach i stosuje się do wszystkich obowiązujących procedur związanych z epidemią koronawirusa. Zarówno pacjenci jak i personel mają dostęp do środków ochrony osobistej.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca, w celu ustalenia ścieżki dalszego postępowania epidemiologicznego, szpital podjął działania związane z ustaleniem szczegółowego zakresu kontaktów pomiędzy personelem medycznym naszego szpitala, a pracownikami i pacjentami kliniki.

Tymczasem w poniedziałek 20 kwietnia, po zmianie części obostrzeń, na ulicach Dąbrowy Górniczej pojawiło się zdecydowanie więcej osób niż było ich przed ostatnim weekendem. Na ul. 3 Maja widać kolejki, sporo ludzi wybrało się na zakupy lub w innym celu, opuszczając domy. Zauważalny jest również znacznie większy ruch samochodów.

