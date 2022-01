7 stycznia nic nie załatwimy w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. Dyżurował będzie tylko USC

Umawianie wizyt to korzystne i wygodne rozwiązanie. Warto z niego skorzystać, bo jeśli będzie wielu klientów, przyjście do urzędu „z marszu” może wiązać się z kilkugodzinnym oczekiwaniem w kolejce. Dzieje się tak, ponieważ pierwszeństwo mają osoby, które wcześniej się umówiły.

Kalendarz umożliwia umawianie wizyt z wyprzedzeniem do 14 dni. W ustalonym terminie, nie wcześniej niż 30 minut przed ustaloną godziną, należy podejść do biletomatu i wpisać swój numer telefonu. Następnie system go autoryzuje i sprawdza, czy dana wizyta była faktycznie umówiona. Jeśli poprawnie zweryfikowano wizytę, otrzymamy bilet, który daje preferencyjne miejsce przed pozostałymi oczekującymi. Jeśli osoba umówiona przez kalendarz się spóźni, traci możliwość skorzystania z usługi.

Jeśli nie można skorzystać z umówionej wizyty, powinno się ją odwołać – dzięki temu ze zwolnionego terminu będzie mógł skorzystać ktoś inny. Odwołanie wizyty jest możliwe poprzez kliknięcie w przesłany link. Nieodwoływanie wizyt to jedna z głównych przyczyn ograniczonej dostępności do usług. Wizytę najlepiej umówić samodzielnie poprzez kalendarz. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, można zrobić to dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta – 32 295 67 00.

W Dąbrowie Górniczej wybrane urzędowe sprawy można załatwić również przez paczkomat. Usługa Paczkomat Urząd24 pozwala to zrobić bez kontaktu i całodobowo.