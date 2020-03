Ach te kobiety! Wyjątkowy koncert w Pałacu Kultury Zagłębia. Zobaczcie zdjęcia

Zespół Non A Capella

W programie koncertu znalazły się m.in. utwory:

Ach, Kobiety z operetki Wesoła Wdówka

Dziewczęta z Barcelony z operetki Clivia

Funiculi Funicula

All about that bass

Dziewczyny bądźcie dla nas dobre na wiosnę

Czy czuje Pani Cha Chę

Proud Mary

Supermanka

Kocha się raz

Odkryjmy miłość nieznaną

Jak bal to bal

Opracowanie muzyczne: Elżbieta Kaźmierska, Jerzy Kołodziej