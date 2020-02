Adam Bazyl zasłabł podczas biegu w Beskidach. Przyjaciele zorganizowali zbiórkę, by mu pomóc

Adam brał udział w „Zamieci”, dwudniowej imprezie biegowej, która odbywała się 25 i 26 stycznia w Beskidach. Wszystko wydarzyło się podczas biegu „Zawierucha”, jeszcze przed startem głównego, trwającego dobę biegu. Biegacze mieli do pokonania 27-kilometrową pętlę wokół Szczyrku przez Skrzyczne. Nikt nie spodziewał się, że po siedmiu kilometrach od startu biegacze będą ratować życie Adamowi.

- Poranek jak każdy inny przed zawodami, adrenalina, dobre poczucie humoru, "nakręcanie" się i wzajemna motywacja. Wspólne fotki i dużo śmiechu - wspomina dzień startu Barbara Chrzanowska, koleżanka Adama. - Praktycznie pierwsze około 20 kilometrów to bieg pod górkę. Profil trasy dość "mocny". Adam był świetne przygotowany do tego wydarzenia, ostatnie tygodnie to treningi do tego konkretnego startu – tłumaczy.

Niestety, już na początku trasy Adam zasłabł. Szybko zainteresowali się nim pozostali biegacze, biorący udział w zawodach. Reanimowali kolegę, do czasu przyjazdu ratowników medycznych, których na miejsce zdarzenia przetransportował GOPR. Adam śmigłowcem został przetransportowany do szpitala w Bielsku-Białej, gdzie przebywa nadal. W tym czasie jego znajomi zorganizowali zbiórkę pieniędzy, które będą potrzebne na rehabilitację i specjalistów, z którymi dąbrowianin będzie musiał pracować, by wrócić do formy.