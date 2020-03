Akcja: #DGnaWynos. Te dąbrowskie lokale i restauracje przywiozą jedzenie do domów LISTA

- Sytuacja jest faktycznie trudna. To wszystko nas po prostu zaskoczyło – mówi Justyna Paterek, właścicielka restauracji Well Done, która mieści się w centrum miasta .

Warto więc skorzystać z takiej możliwości. Zwłaszcza, że zgodnie z zaleceniami należy ograniczyć do minimum konieczność wychodzenia z domów. Przede wszystkim w trosce o własne zdrowie. By pomóc restauratorom i właścicielom lokali gastronomicznych w Dąbrowie Górniczej ruszyła akcja #DGnaWynos. Powstała już baza lokali gastronomicznych, restauracji i pubów, w których możemy zamówić jedzenie na wynos.

- Staramy się jakoś funkcjonować, ale mamy nadzieję, że wszystko jak najszybciej się unormuje. Zachowujemy wszystkie środki ostrożności podczas przygotowywania potraw. Co prawda lokal jest zamknięty, ale kuchnia pracuje u nas normalnie. Można zamawiać wszystkie dania, dostarczymy je pod drzwi. Najlepiej dokonać płatności online, ale jeśli ktoś chce zapłacić kartą na miejscu, jest to też możliwe. Nasz kierowca także stosuje się do wszystkich zaleceń, dostarcza zamówione dania w rękawiczkach. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni – dodaje.

#DGnaWynos – oto aktualna baza lokali, gdzie kupiecie jedzenie z dostawą do domu:

Pizzeria Ambrozja

Pizza, zapiekanki, sałatki!

ul. Augustynika 11

Kontakt: 32 268 38 38 ; 507 523 793

Godziny otwarcia: poniedziałek-czwartek: 12:00-22:00 ; piątek-sobota: 12:00-23:00 ; niedziela: 12:00-22:00