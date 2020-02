Akcja Nazywam się Miliard w Dąbrowie Górniczej [ZDJĘCIA]

Tańczymy i protestujemy w Polsce w kilkudziesięciu miejscowościach jednocześnie. Dlatego w Walentynki, 14 lutego, na terenie CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej, odbył się nietypowy gest wsparcia ofiar przemocy. Mieszkańcy miasta i okolic, już po raz czwarty wzięli udział w tanecznej, międzynarodowej akcji One Billion Rising (Nazywam się Miliard) organizowanej przez kobiety z całego świata.

Nazywam się Miliard to wyjątkowa akcja w formie tańca, skierowana przeciwko wszelkim formom przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Co roku na świecie do protestu przyłącza się ponad 200 krajów. Inicjatywę zapoczątkowała amerykańska pisarka, Eve Ensler. W ramach akcji - 14 lutego, miliony osób wychodzą na ulice i place swoich miast, by propagować kampanię poprzez taniec. Skąd wziął się ten pomysł? Organizatorzy kampanii uznali, że to właśnie taniec jest elementem wspólnym dla wszystkich kobiet, a tańcząc kobiety mają pełną kontrolę nad swoim ciałem.