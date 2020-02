Aleja Zagłębia Dąbrowskiego i Tysiąclecia w Dąbrowie Górniczej w remoncie. Jak jechać? FOTO

Obecnie zrywana jest m.in. nawierzchnia al. Zagłębia Dąbrowskiego po stronie prowadzącej od Morcina w kierunku ul. Granicznej. Ciężki sprzęt pracuje również w rejonie skrzyżowania ul. Granicznej z al. Zagłębia Dąbrowskiego, gdzie ma powstać rondo.

W pierwszym etapie, przez około cztery tygodnie, przebudowywane na rondo będzie właśnie skrzyżowanie al. Zagłębia Dąbrowskiego i ul. Granicznej. Wiąże się to z jego zamknięciem. Objazd do al. Zagłębia Dąbrowskiego i przejazd przez tory kolejowe wytyczony został ul. Morcinka, Folwarczną i Urbańskiego. Na razie można jeszcze skręcić z ul. Granicznej w stronę Gołonoga, ale na wiadukt kolejowy już nie wjedziemy. Zjeżdjąc natomiast z niego musimy się kierować ul. Konarskiego do Zawidzkiej i dalej w stronę al. Piłsudskiego.

W trakcie prac, ul. Graniczną nie będą kursować autobusy. W tym czasie pojadą ul. Morcinka, z pominięciem przystanku przy Urzędzie Miejskim. Przystanki najbliżej UM to Gołonóg Damel na ul. Piłsudskiego.