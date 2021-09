Andrzej Duda w Dąbrowie Górniczej na rocznicy podpisania Porozumienia Katowickiego - zobacz ZDJĘCIA

- Dzisiaj bardzo często mówimy o Solidarności, bo jest ona dla wszystkich wzorem pokojowej, konsekwentnej, nieustępliwej walki o prawa człowieka , o prawa robotnika, ale także i wzajemnej, silnej więzi, bohaterstwa, przyjaźni. Budowano ją tam, wtedy w sierpniu i wrześniu 1980 roku, także tutaj w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej (...) Powstał jeden samorządny związek zawodowy “Solidarność”, zrzeszający 10 mln Polaków, będący największym takim ruchem społecznym chyba w historii świata. To była istota tamtej przemiany i to zostało doprecyzowane tutaj – podkreślił prezydent RP Andrzej Duda.

- 11 września rząd komunistyczny się ugiął. Podpisaliśmy to, co było dla nas najważniejsze, o co apelowaliśmy do całej Polski. O prawo do tego, aby porozumienie gdańskie obowiązywało na terenie całego kraju, a w nim najważniejszy postulat o tworzenie wolnych związków zawodowych. Wtedy walczyliśmy o suwerenność narodu i wolność naszego państwa. Dziś jest odwrotnie. Mamy już wolność, ale musimy bronić suwerenności naszego narodu i niepodległości naszego państwa - mówił Andrzej Rozpłochowski, jeden z sygnatariuszy Porozumień Katowickich.