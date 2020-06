Atrakcje w Dąbrowie Górniczej? Tak, ale te nie są tak oczywiste. Sami zobaczcie

Takie atrakcje turystyczne w Dąbrowie Górniczej, gdzie króluje rekreacja i wypoczynek, są prawdziwą wizytówką tego zielonego i otwartego na turystów miasta.

To na przykład:

zbiornik wodny Pogoria III

zbiornik wodny Pogoria IV

odnowiony nie tak dawno Park Zielona

przemodelowany w 2019 roku Park Hallera

dwa Centra Sportów Letnich i Wodnych*

Propozycji jest całkiem sporo. I to właśnie w te miejsca udajemy się najczęściej, a pewnie wkrótce do tego grona dołączy Park Podlesie w zupełnie nowej odsłonie.

Warto jednak zastanowić się, czy są także inne miejsca wypoczynku, zabytki w Dąbrowie Górniczej, ciekawe trasy piesze czy rowerowe, z których także warto skorzystać. Otóż są, a my mamy dla was kilka takich propozycji.

Nie trzeba zatem od razu wyjeżdżać poza miasto, by znaleźć odrobinę ciszy i spokoju, rozkoszując się np. obcowaniem z przeróżnymi gatunkami fauny i flory. Nieoczywiste atrakcje w Dąbrowie Górniczej to także między innymi zabytkowe obiekty sakralne oraz historyczne, które przetrwały do dziś. Co ciekawe jeden z nich spełniał przed dziesięcioleciami ważną rolę w gospodarce Dąbrowy Górniczej. Inna ciekawostka, to fakt, że sporo takich ciekawych atrakcji znajduje się w oddalonych nieco od centrum dąbrowskich dzielnicach, ale w większości przypadków można dotrzeć tam rowerem, autobusem komunikacji miejskiej lub własnym samochodem.

A zatem zapraszamy do naszej galerii, gdzie proponujemy kilka nieoczywistych atrakcji w Dąbrowie Górniczej.