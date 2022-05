Atrakcyjny weekend w Fabryce Pełnej Życia w Dąbrowie Górniczej i Dąbrowski Jarmark Staroci

Mała scena Fabryki zaprasza na wyjątkowy muzyczny wieczór w piątek 13 maja od godz. 19.00. Gościem będzie Beskres. To najnowsza inicjatywa dwójki z trzech przedstawicieli jednego z najbardziej znanych polskich zespołów - KAMP! Inspiracje czerpane na przestrzeni długoletniej działalności grupy oraz otwartość na nowe brzmienia złożyły się w całość didżejskiego projektu, w skład którego wchodzą Michał Słodowy i Radek Krzyżanowski. Beskres daje wyraz ich zamiłowaniu do mocniejszych gatunków muzycznych, który w połączeniu z wrażliwością znaną z koncertów oraz dużą inspiracją płynącą z natury daje oryginalny muzyczny mix określany przez nich samych jako Romantic Techno. Taki format pozwala nie tylko na dzielenie się ulubionymi kawałkami z publicznością klubową, ale i na przedstawienie dotychczasowym słuchaczom nowego podejścia do elektroniki.

Sobotnie przedpołudnie 14 maja to czas na zajęcia ruchowe oraz edukacyjne dla rodziców z małymi dziećmi oraz I edycję Kongresu Zdrowa Polka, organizowanego przez dr n. med. Beatę Małecką – Liberę, przewodniczącą Komisji Zdrowia Senatu RP. Impreza odbywa się pod patronatem Senatu RP, a honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. Majowym kongresem organizatorzy rozpoczynają cykl spotkań medycznych, dedykowanych kobietom z naszego regionu. Lekarze w ich trakcie nie tylko będą poruszać bardzo istotne kwestie w panelu dyskusyjnym, ale przeprowadzą warsztaty praktyczne. Inauguracyjny kongres, przy współudziale Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, poświęcony będzie ginekologii i położnictwu, stąd zagadnienia, które będą poruszane w trakcie wydarzenia: