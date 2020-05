Biblioteka miejska, muzeum i obiekty sportowe w Dąbrowie Górniczej nadal zamknięte

Władze Dąbrowy Górniczej swoją decyzję o wstrzymaniu otwarcia biblioteki, muzeum czy obiektów sportowych umotywowały w specjalnym oświadczeniu. Oto jego treść:

Mimo zapowiedzianego przez premiera ponownego otwarcia od 4 maja obiektów sportowych, bibliotek i muzeów, informujemy, że dąbrowskie obiekty i placówki w dalszym ciągu pozostaną zamknięte. Dopiero w sobotę 2 maja opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów, które precyzuje zasady, na jakich obiekty te i instytucje mogą zostać otwarte. Dlatego też żaden z dąbrowskich obiektów sportowych (w tym orliki), Miejska Biblioteka Publiczna ani Muzeum Miejskie Sztygarka nie zostaną w poniedziałek otwarte. Będzie to możliwe dopiero po zapoznaniu się ze szczegółami rozporządzenia i dostosowaniu do nich obiektów sportowych i instytucji kultury. O terminach i zasadach ich otwarcia poinformujemy jak najszybciej.

Na razie nie wiadomo więc, kiedy będzie można w Dąbrowie Górniczej wypożyczać znów książki, zajrzeć do muzeum czy pograć w piłkę na boisku. Najpierw pracownicy tych instytucji muszą odpowiednio przygotować procedury, które pozwalałyby na bezpieczne korzystanie z księgozbiorów czy oglądanie muzealnych eksponatów. Trzeba też zadbać o to, by ktoś pilnował rozwoju sytuacji na terenie obiektów sportowych.