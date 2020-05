Biblioteka w Dąbrowie Górniczej znów zaprasza, a we wtorek też Muzeum Sztygarka

Będąc w bibliotece należy zachować zasady bezpieczeństwa, chodzi w szczególności o zakrywanie ust i nosa, zachowanie bezpiecznego dystansu osób oczekujących. Prosi się również o rezerwowanie i zamawianie zbiorów bibliotecznych poprzez e-katalog, ewentualne przemyślenie potrzeb w zakresie wypożyczeń, a nawet wypisanie sobie poszczególnych tytułów na kartkach, by ograniczyć czas obsługi w bibliotece do minimum.

Dotychczas biblioteka oczywiście nie próżnowała. Podczas pandemii nie pozwalała o sobie zapomnieć. Na różnorodne sposoby dba o to, by dąbrowianie będąc w domu, mogli spędzać ten czas literacko, kreatywnie i w kontakcie z kulturą.

W poniedziałek 18 maja w Bibliotece Głównej zjawiło się od rana mnóstwo czytelników. Dąbrowianie nie mogli się również doczekać otwarcia bibliotecznych filii. - Słyszałam, że powoli otwierają się biblioteki w innych miastach, więc nie mogłam się już doczekać, kiedy nastąpi to w Dąbrowie Górniczej. Czytam w wolnych chwilach przeróżne książki. Panie z filii nr 18 na osiedlu Mydlice zawsze potrafią profesjonalnie doradzić, co wybrać. Polecą, podpowiedzą. Naprawdę cieszę się, że biblioteki znów są otwarte, choć na razie w ograniczonym zakresie - podkreśla pani Marta, mieszkanka osiedla Mydlice Południowe.

– W tych trudnych czasach robimy wszystko, aby biblioteka okazała się pożyteczną i inspirującą instytucją. Przez ostatnie miesiące nie mogąc udostępniać literatury, staramy się rozwijać kontakt z nią w formie on line. Dzieciom czytamy na dobranoc i śpiewamy kołysanki. Zorganizowaliśmy pierwszą wirtualną Noc z Andersenem. Rodziców projektami plastycznymi inspirujemy do wspólnego spędzania czasu ze swoimi pociechami. Wszystkim polecamy książki i proponujemy ciekawe konkursy literackie. Wspólnie z mieszkańcami zaśpiewaliśmy „Piosenkę kryzysową”, a obecnie piszemy książkę, która kiedyś stanie się może literackim wspomnieniem tych niełatwych czasów. Ponad 160 tysięcy wyświetleń, tysiące polubień i komentarzy przekonuje nas o potrzebie rozwijania takiej – jedynie możliwej dziś – formie działalności. Tęsknimy za naszymi czytelnikami. Mamy nadzieję, że teraz będzie ich coraz więcej – mówi Paweł Duraj, dyrektor dąbrowskiej MBP.

We wtorek 19 maja będziemy się mogli również wybrać do Muzeum Miejskiego Sztygarka. W maju można je będzie zwiedzać od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 (ostatnie wejście na godzinę przed zamknięciem, czyli o 14.00). W czerwcu dodatkowo otwarte będzie w pierwszy i trzeci weekend miesiąca: sobota – 8.00 – 15.00 (ostatnie wejście o 14.00), niedziela 11.00 – 17.00 (ostatnie wejście o 16.00). Cena biletu od wtorku do soboty 6 zł normalny i 3 złote ulgowy. Niedziela jest dniem bezpłatnego wejścia do muzeum.

Zwiedzać muzeum mogą jedynie turyści indywidualni. Nie przyjmuje się grup wycieczkowych. Jednorazowo w budynku będzie mogło przebywać 10 osób, a kolejne będą wpuszczane sukcesywnie. Zwiedzających obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczkami, chustami, apaszkami oraz dezynfekcja rąk przy wejściu. Prosi się o niedotykanie plansz wystawowych, eksponatów, gablot, poręczy oraz o zachowanie odstępów między sobą i personelem. Personel muzeum będzie dokonywał także pomiaru temperatury ciała zwiedzających, dlatego też osoby z podwyższoną temperaturą mogą nie zostać wpuszczone do muzeum.