Bieg "Zimne szorty" nad Pogorią III w Dąbrowie Górniczej. Pogoda nie była im straszna!

- Wybierz jeden z trzech dystansów, a więc 5, 10 lub 21 kilometrów i pobiegnij po konkretny i wyjątkowy medal tylko w szortach!

Za ukończenie każdego dystansu inny medal. Dziewczyny mogą (ale nie muszą) założyć też jakiś letni top. Na upartego buty, skarpetki, kominy, czapki czy rękawiczki też ujdą - tak organizatorzy tego biegowego przedsięwzięcia z Music Sport Events zachęcali do udziału w zmaganiach sportowych.

Jak się okazało, dwa razy nie trzeba było powtarzać, bowiem w minioną sobotę nad Pogorią III w Dąbrowie Górniczej nie zabrakło chętnych do tego, by bez ubrań zmierzyć się z trzema zaplanowanymi dystansami. W sumie na zawody zapisało się 140 osób: 86 na dystans 5 km, 36 na dystans 10 km oraz 18 osób na dystans 21 km. Na starcie zjawili się oczywiście dąbrowianie, sosnowiczanie oraz mieszkańcy powiatu będzińskiego, ale nie tylko. Do Dąbrowy Górniczej przyjechali także biegacze m.in. z Rybnika, Tychów, Katowic, Świętochłowic, Lędzin, Rudy Śląskiej, Bielska-Białej, Mikołowa, Jaworzna, Częstochowy.