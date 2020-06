Biurowiec DEFUM wkrótce zostanie wyburzony. Zobaczcie jak dziś wygląda i co kryje w środku

W tę podróż do przeszłości wybierzemy się wspólnie z eksploratorami z grupy Opuszczone Zagłębie, którzy cyklicznie publikują w mediach społecznościowych efekty swoich fotograficznych eskapad.

Jak informują członkowie grupy Opuszczone Zagłębie dąbrowski biurowiec dla fabryki wybudowano w latach 1969-71. W środku większość pomieszczeń zajął dział projektowy i konstrukcyjny. Znalazły się tu też organizacje działające przy DEFUM - jak Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej czy Liga Obrony Kraju.

Na parterze pojawiła się portiernia i sala konferencyjna z przepiękną szklaną ścianką, prezentującą wszystkie flagowe projekty fabryki. Większość dalszej części biurowca to niestety tylko biura. Po zmniejszeniu produkcji przez fabrykę obiekt był wynajmowany różnym podmiotom prywatnym, dlatego współcześnie dość trudno znaleźć tu jakieś pamiątki po samej fabryce.

- Ciekawostką są znajdujące się tam dwa ogromne sejfy, do których nikt nie ma kluczy. W zasadzie jedynym ciekawym elementem budynku jest lekko eliptyczna klatka schodowa. Jak to zwykle bywa, parę ciekawostek znajdziemy w piwnicach. To m.in. taśmy z filmami obrony cywilnej, dyplomy pracowników czy wielki sztandar z akcji protestacyjnej zakładu – informują eksploratorzy z Opuszczonego Zagłębia.

Budynek biurowca obecnie jest zabezpieczony i nie ma do niego wstępu. Został kupiony przez miasto w 2015 roku wraz z halami fabrycznymi DEFUM od Skarbu Państwa. W tym miejscu powstaje nowe śródmieście Dąbrowy Górniczej, ale nie ma w nim miejsca dla dawnego biurowca. Wkrótce zostanie on wyburzony, a to, jak wyglądał, będzie można zobaczyć tylko na zdjęciach.