Budowa centrum przesiadkowego i tunelu w Dąbrowie oddala się. Znów nic nie wyszło z przetargu

To niezbyt dobre wiadomości dla miasta i wszystkich mieszkańców, bowiem już pierwszy przetarg, ogłoszony 15 listopada 2019 roku, nie przyniósł rozstrzygnięcia. Można więc było mieć nadzieję, że kolejne postępowanie wyłoni firmę, która zrealizuje to przedsięwzięcie. Niestety, ponownie nic z tego nie wyszło.

- Zainteresowanie naszą ofertą wyraziły dwie firmy, ale obie miały zastrzeżenia do warunków postępowania przetargowego – informuje Bartosz Matylewicz, naczelnik Wydziału Marki Miasta w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.

- W pierwszym przypadku chodzi o termin składania ofert. Tutaj jedna z firm uznała, że był on zbyt krótki. W drugim przypadku podniesiona została kwestia wymaganego przez nas doświadczenia w realizacji podobnych inwestycji, związanych z obiektami kolejowymi. Odwołania trafiły do Krajowej Izby Odwoławczej, ale na razie ona praktycznie nie działa, nie rozpatruje odwołań, więc trudno cokolwiek wyrokować, co do terminu rozpoczęcia prac i wyłonienia ich wykonawcy – dodaje.