Budowa S1: Krajówka od Dąbrowy Górniczej do Podwarpia, zmieni się w ekspresowkę

To najważniejsza decyzja, bez której inwestycja nie ruszy

Choć ostatecznie nie wyłoniono jeszcze oficjalnie wykonawcy przebudowy DK 1, wojewoda wydał zezwolenie na realizację inwestycji. To bardzo ważna decyzja, bez której nie da się rozpocząć żadnej inwestycji drogowej. Chodzi o przebudowę drogi krajowej nr 1 od Dąbrowy Górniczej do Podwarpia. Po przebudowie będzie to już droga ekspresowa S1. Zostanie przebudowana tak, by spełniała wszystkie parametry takiego typu drogi.

Droga przejdzie tu metamorfozę, będą nowe węzły i wiadukty

Na prawie siedmiokilometrowym odcinku obecnej drogi krajowej nr 1, między Dąbrową Górniczą i Podwarpiem sporo się zmieni. Najważniejszą zmianą będzie wzmocnienie nośności drogi, do parametrów obowiązujących obecnie na nowo budowanych odcinkach dróg ekspresowych. Po przebudowie droga bez problemu wytrzyma nacisk 115 kN/oś.

To nie wszystko, bo droga ekspresowa ma być drogą bezkolizyjną, pozwalającą przemieszczać się po niej szybko i bezpiecznie. By tak się stało z DK 1, muszą stamtąd zniknąć jednopoziomowe, kolizyjne skrzyżowania. Przyszły wykonawca wybuduje tu nowy węzeł Ząbkowice oraz przebuduje istniejący węzeł Pogoria. Do tego, w ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto powstaną drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.