Burze w województwie śląskim. Zalane drogi, piwnice... 100 zdarzeń w regionie ZDJĘCIA

Do godziny 21 w środę (29 kwietnia) straż pożarna odnotowała w całym województwie 100 zdarzeń związanych głównie z podtopieniami w wyniku ulewnych deszczy i burz. - Najwięcej interwencji miało miejsce w środkowej części województwa. W Dąbrowie Górniczej mieliśmy 24 zgłoszenia, w Mysłowicach, Będzinie i Sosnowcu po kilkanaście. Były one związane z niewielkimi, lokalnymi podtopieniami - poinformowała mł. bryg. Aneta Gołębiowska rzecznik prasowy Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Ulewa w Żywcu

Jak do tej pory najgorsza sytuacja jest w Żywcu, gdzie po przejściu nawałnicy zalane zostały piwnice budynków i garaże.

- Odnotowaliśmy 6 interwencji. Głównie z osiedla Osiedle Browar-Kolonia. Zalane zostały piwnice i garaże budynków. Interweniowaliśmy też przy niedrożnych przepustach - mówi asp. sztab. Tomasz Kołodziej z PSP w Żywcu.

Strażacy wypompowują wodę z zalanych piwnic i garaży i zabezpieczają zalane miejsca.

Ostrzeżenie IMiGW

Według zapowiedzi meteorologów będzie nie tylko padało, ale spodziewane są też burze. W środę 29 kwietnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla całego województwa śląskiego o wystąpieniu burz z porywami wiatru do 75 km na godzinę. Prognozowane opady deszczu miejscami od 15 mm do 25 mm. Miejscami możliwy jest też grad. Temperatura może miejscami dojść do 20 stopni C. Burze spodziewane są w godzinach popołudniowych.