Byliśmy w Parku Zielona. Powoli mieszkańcy znów cieszą się zielenią i przyrodą

Z takiej możliwości bardzo chętnie skorzystali mieszkańcy Dąbrowy Górniczej oraz całego Zagłębia, pojawiając się po dłuższej nieobecności na parkowych alejkach czy ścieżkach rowerowych.

We wtorek 20 kwietnia kilkanaście osób zjawiło się w południe w Parku Zielona. To jedno z ulubionych miejsc spotkań mieszkańców całego regionu, szczególnie od końca 2019 roku, kiedy to cały kompleks został gruntownie zmodernizowany i przebudowany.

Na razie tłumów tutaj nie było, ale to i dobrze, bo przecież o to chodzi w zachodzących w naszym kraju zmianach, byśmy mogli poczuć się swobodniej, ale jednocześnie nie stanowili dla siebie wzajemnie zagrożenia.