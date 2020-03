Cała Dąbrowa Górnicza szyje maseczki. Na początek dla szpitala. Brawo!

- Zupełnie się tego nie spodziewaliśmy. Każdy pomaga, każdy chce szyć, jeśli ma czas i możliwości – mówi Maja Szwedzińska, na co dzień starszy specjalista ds. edukacji artystycznej w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, która także zaangażowała się w tę świetną akcję. - Są osoby, które zupełnie bezinteresownie kupują potrzebne do uszycia maseczek gumki, podrzucają nam materiały bawełniane. Widzimy, że sklepy sprzedają je praktycznie po kosztach zakupu, nawet na tym nie zarabiając. Mamy kierowców, którzy dowożą potrzebne rzeczy do domów, a potem odbierają partie maseczek, byśmy mogli przekazać je razem, w jednym pakiecie, nie narażając innych – dodaje.

Osoby skupione w grupie Szyjemy maseczki dla szpitala w Dąbrowie Górniczej zachowują wszystkie środki ostrożności. Nie kontaktują się bezpośrednio ze sobą. Mają swoje punkty kontaktowe, gdzie zostawiane są materiały potrzebne do uszycia maseczek. Każdy szyje, ile może. Jedni po 30, 30 maseczek, ale są i takie panie, które potrafią wykonać ich nawet 100 w ciągu doby.

- Na początku maseczki szyły osoby, które znałam. Teraz to już jest ogromna rzesza ludzi dobrej woli, którzy swój wolny czas wykorzystują, by pomóc w tych trudnych czasach innym. To naprawdę fajne – podkreśla dąbrowianka Katarzyna Zasucha, która jest jedną z koordynatorek akcji. - Poza tym, co by nie mówić, takie zajęcie też pozwala wypełnić ten przymusowy bądź co bądź pobyt w czterech ścianach. Angażują się w szycie całe rodziny. Na razie przekazaliśmy ponad 1400 maseczek, ale myślę, że gotowych będzie wkrótce drugie tyle. Wkładamy je do płóciennych worków i w bezpieczny sposób przekazujemy szpitalowi. Na razie tylko tam, bo jest wciąż duże zapotrzebowanie, a poza tym szpital też przekazał nam na początek materiał do szycia maseczek. Teraz pomaga każdy, kto może. Hurtownia zniczy na Redenie przekazała nam druciki florystyczne, inni darują nici, materiały bawełniane. Wszystkim bardzo dziękujemy za tę pomoc – dodaje. Jak przyznaje cała grupa jest w kontakcie ze strażakami, policją i innymi instytucjami. Kiedy okaże się, że w szpitalu nie będą już potrzebne kolejne maseczki, wtedy będą one przekazywane w inne miejsca. - Na pewno będziemy działać dalej, bo wszyscy czujemy, że warto pomagać – podkreśla dąbrowianka.