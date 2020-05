Centrum Handlowe Pogoria otwarte: mierzą temperaturę ciała i dają na wejściu rękawiczki

Około godziny 9.30 przed wejściem do Centrum Handlowego Pogoria przy ulicy Sobieskiego utworzyła się kolejka. W niej około 25 osób. Klienci byli trochę zdezorientowani, skąd taki sznureczek. - Za czym ta kolejka – spytała jedna z kobiet. - Do wejścia do centrum handlowego – odpowiedzieli chórem klienci, którzy stali karnie w ogonku. - Aha, tego bym się nie spodziewała – odparła kobieta, ustawiając się na końcu kolejki. A skąd się ona wzięła? Bo każdy, kto wchodzi do Pogorii ma na wejściu mierzoną temperaturę ciała. Jeśli okaże się, że temperatura wykazuje jakieś odchylenia od normy, to taki klient nie zostanie wpuszczony. Do tego obowiązkowa dezynfekcja rąk i pobranie jednorazowych rękawiczek. Swoje trzeba więc odstać. - Mogli zamontować kamery wykrywające temperaturę ciała. U mnie w pracy są takie, byłoby szybciej – rzuciła w kolejce kolejna klientka.

Kolejka posuwała się dość sprawnie, więc po kilku minutach można było wejść do środka. A tam większość sklepów przygotowała się na otwarcie w oparciu o nowe, znacznie zaostrzone wytyczne. Sklepy z odzieżą i butami zapraszały klientów, monitorując czy liczba klientów nie przekracza normy. Z tym nie było w poniedziałek problemów, bo nie było tłumów. Można więc skorzystać z oferty m.in. Martesa, CCC, Deichmana, Green Pointa, ale Reserved, Sinsay czy Cropp są nadal zamknięte. To potwierdza wcześniejsze doniesienia medialne o tym, że właściciele tych marek w wielu galeriach handlowych nie otworzą na razie swoich sklepów, a być może znikną one na dobre.

Kolejka ustawiła się za to do Empiku, co oznacza, że w środku było za dużo klientów, by wszycy zmieścili się na raz. Kolejki ustawiały się także do operatorów sieci komórkowych. - Mam problem z połączeniami. Trudno było znaleźć jakieś rozwiązanie przez internet, więc od razu wybrałem się do swojego operatora. Mam nadzieję, że uda się coś zaradzić – stwierdziła pan Waldemar z Dąbrowy Górniczej.