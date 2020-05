Centrum Handlowe Pogoria otwarte - zobacz zdjęcia. Mierzą temperaturę ciała i dają na wejściu rękawiczki

W poniedziałek 4 maja 2020 roku otwarte zostały ponownie po ponad 50 dniach centra handlowe. Sprawdziliśmy, jak przygotowali się do tego ich właściciele i czy zainteresowanie zakupami stacjonarnymi jest równie duże, jak przed problemami, które spowodował koronawirus. W Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej samochodów na parkingu jest więcej niż jeszcze kilka dni temu, ale ludzi w sklepach na razie nie za dużo.

Około godziny 9.30 przed wejściem do Centrum Handlowego Pogoria przy ulicy Sobieskiego utworzyła się kolejka. W niej około 25 osób. Klienci byli trochę zdezorientowani, skąd taki sznureczek. - Za czym ta kolejka – spytała jedna z kobiet. - Do wejścia do centrum handlowego – odpowiedzieli chórem klienci, którzy stali karnie w ogonku. - Aha, tego bym się nie spodziewała – odparła kobieta, ustawiając się na końcu kolejki. A skąd się ona wzięła? Bo każdy, kto wchodzi do Pogorii ma na wejściu mierzoną temperaturę ciała. Jeśli okaże się, że temperatura wykazuje jakieś odchylenia od normy, to taki klient nie zostanie wpuszczony. Do tego obowiązkowa dezynfekcja rąk i pobranie jednorazowych rękawiczek. Swoje trzeba więc odstać. - Mogli zamontować kamery wykrywające temperaturę ciała. U mnie w pracy są takie, byłoby szybciej – rzuciła w kolejce kolejna klientka.

Kolejka posuwała się dość sprawnie, więc po kilku minutach można było wejść do środka. A tam większość sklepów przygotowała się na otwarcie w oparciu o nowe, znacznie zaostrzone wytyczne. Sklepy z odzieżą i butami zapraszały klientów, monitorując czy liczba klientów nie przekracza normy. Z tym nie było w poniedziałek problemów, bo nie było tłumów. Można więc skorzystać z oferty m.in. Martesa, CCC, Deichmana, Green Pointa, ale Reserved, Sinsay czy Cropp są nadal zamknięte. To potwierdza wcześniejsze doniesienia medialne o tym, że właściciele tych marek w wielu galeriach handlowych nie otworzą na razie swoich sklepów, a być może znikną one na dobre.

Kolejka ustawiła się za to do Empiku, co oznacza, że w środku było za dużo klientów, by wszycy zmieścili się na raz. Kolejki ustawiały się także do operatorów sieci komórkowych. - Mam problem z połączeniami. Trudno było znaleźć jakieś rozwiązanie przez internet, więc od razu wybrałem się do swojego operatora. Mam nadzieję, że uda się coś zaradzić – stwierdziła pan Waldemar z Dąbrowy Górniczej.

W Auchanie raczej było pusto. Oprócz dużych koszyków można już od poniedziałku korzystać także z mniejszych, czerwonych, które od razu cieszyły się sporą popularnością wśród kupujących. Zakupy zrobimy także m.in. w Euro RTV AGD.

Od 4 maja na terenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych działalność gospodarczą mogą prowadzić wszystkie sklepy z wyłączeniem stref aktywności fizycznej (siłownie, sale i place zabaw, parki trampolin); stref gier; kin, wysp handlowych, w tym także gastronomicznych.

Klienci powinni też mieć możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie znajdującym się na terenie obiektu handlowego lub w punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu. Ewentualnie możliwe jest ustawienie automatów do zakupu maseczek. Podobnie jak w pozostałych miejscach publicznych, w centrach handlowych musimy nosić maseczki zasłaniające usta i nos. Konieczna jest dezynfekcja rąk, którą w wielu miejscach ułatwią bezdotykowe dystrybutory. Przy wejściu do sklepu obowiązkowo założymy rękawiczki. Powierzchnie wspólne (korytarze, toalety, windy oraz klamki, poręcze, przyciski) objęte są dodatkowymi działaniami serwisu sprzątającego. W poniedziałek wieczorem w CH Pogoria była ewakuacja klientów -czytaj więcej, kliknij TUTAJ!

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa