Centrum Handlowe Pogoria otworzyło strefę gastronomiczną. Co się zmieniło?

Strefa gastronomiczna otwarta została w ramach trzeciego etapu odmrażania polskiej gospodarki. Rząd RP zezwolił, by jeszcze w maju można było np. wypić kawę i zjeść coś słodkiego w ogródkach restauracyjnych czy też zamówić ulubioną pizzę w centrach handlowych, robiąc sobie przerwę w zakupach. Wszystko to dzieje się jednak w całkiem innej rzeczywistości niż kilka miesięcy temu. Musimy zachować szczególne środki ostrożności. Co zatem zmieniło się w Centrum Handlowym Pogoria?

W strefie food court umieszczone zostały materiały informacyjne przypominające najważniejsze zasady i zalecenia ministerstwa. W części restauracyjnej Pogorii obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek oraz zakrywania ust i nosa maseczką (można ją zdjąć wyłącznie na czas spożywania posiłku), zainstalowane zostały także dystrybutory z płynem do dezynfekcji rąk.

Aby zagwarantować zachowanie bezpiecznej odległości przez korzystających ze strefy food court, w przestrzeni restauracyjnej wydzielone i oznaczone zostały stoliki dla pojedynczych klientów oraz rodzinne. To łącznie 63 miejsca siedzące, a miejsca do formowania kolejek zostały oznaczone laminowanymi naklejkami podłogowymi. Stoliki dezynfekowane są po każdym kliencie.

-Bezpieczeństwo klientów jest naszym priorytetem, dlatego dbałość o higienę w obrębie food courtu będzie jeszcze intensywniejsza, niż w pozostałych częściach galerii - mówi Ewelina Nowak-Olszowiec, Regional Marketing Manager. - Posiłek to chwila odpoczynku, regeneracji – dlatego dołożymy wszelkich starań, aby regularna dezynfekcja stolików i powierzchni wspólnych przebiegała sprawnie, nie powodując zamieszania – dodaje.