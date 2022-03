Centrum Handlowe Pogoria przyłączyło się do pomocy Ukrainie. Czekają specjalne kosze, można przekazywać artykuły OPRAC.: PAS

Centrum Handlowe Pogoria także przyłączyło się do zbiórki dla obywateli Ukrainy FB CH Pogoria

Ukraińcy w pośpiechu opuszczają kraj w obawie o własne zdrowie i życie. W swojej ojczyźnie zostawiają dorobek całego życia. Do Polski przybywają z zaledwie kilkoma rzeczami zapakowanymi do plecaka bądź torby. Polacy zdają test z solidarności, w całym kraju trwa mobilizacja – naszych wschodnich sąsiadów wspierają m.in. miasta, przedsiębiorstwa, organizacje i fundacje charytatywne. Organizowane są noclegi, a także różnego rodzaju zbiórki. Podobnie jest w Dąbrowie Górniczej. Do miejskiej zbiórki darów dla uchodźców z Ukrainy przyłącza się Centrum Handlowe Pogoria.