CH Pogoria czynne od 4 maja. Będą nowe zasady funkcjonowania

Na tę decyzję czekało wielu klientów. W środę 29 kwietnia premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że tuż po majówce 2020, w poniedziałek 4 maja zostaną otwarte galerie i centra handlowe. Tzn. one i tak już działają, ale w ograniczonej formie. Od 4 maja będą czynne wszystkie sklepy w galeriach handlowych, nie tylko spożywcze, drogerie, apteki, zoologiczne, jak teraz.

W centrach handlowych nie mogą funkcjonować jednak kluby fitness i przestrzeń rekreacyjna (np. place zabaw). Nie mogą funkcjonować także miejsca, w których spożywa się posiłki na miejscu (tzw. food court).

Musi być jednak utrzymany limit maksymalnie 1 osoby na 15 m2 powierzchni handlowej centrum handlowego. Do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy. Centrum Handlowe Pogoria w Dąbrowie Górniczej ma ok. 36,7 tys. metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Oznacza to, że jednorazowo będzie mogło przyjąć około 2,4 tys. klientów.

- Na takie informacje czekaliśmy! Od 4 maja wracamy do Was i Wy do nas.Śledźcie naszą stronę - niedługo przekażemy Wam wszystkie informacje odnośnie otwartych punktów oraz wszelkich procedur bezpieczeństwa! - czytamy w komunikacie CH Pogoria w Dąbrowie Górniczej.