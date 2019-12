Charytatywny koncert świąteczny w bazylice NMP PROGRAM

Jedyną szansą na odzyskanie przez Nicole wzroku są operacje w Rosyjskim Centrum Oczu i Chirurgii Plastycznej w Ufie. Koszt jednego zabiegu oraz podróży i pobytu w klinice to około 3500 euro. Nicole potrzebuje ośmiu zabiegów, więc kwota jest naprawdę duża. Dziewczynka jest już po dwóch operacjach, dzięki którym odzyskała poczucie światła w lewym oku, a prawe wzmocniło się na tyle, że Nicole potrafi dostrzec i rozpoznać miejsca oraz rzeczy, których wcześniej nie była w stanie zobaczyć bez okularów i lupy. Kolejna operacja zaplanowana jest na 19 stycznia 2020 roku. Autentyczność zbiórki można potwierdzić na Portalu Zbiórek Publicznych MSWiA FUNDACJA POMOCY „LUDZIK” KRS 0000763246 NIP 6252467864; nr konta: 74 1750 0012 0000 0000 4094 7515 z dopiskiem: Nicole; e-mail: fundacja.ludzik@vp.pl; Nr zbiórki: 2019/285/OR

Nicole ma 12 lat. Ma głębokie upośledzenie widzenia obojga oczu – obustronny, zaawansowany zanik nerwów wzrokowych. Kiedy dziewczynka miała 6 lat, zachorowała a jej wzrok bardzo się pogorszył. Przestała widzieć na lewo oko, a na prawe widziała bardzo słabo. W 2014 r. dziewczynka trafiła do domu dziecka. Wtedy też po badaniach i wizytach lekarskich okazało się, że cierpi na zanik nerwów wzrokowych. Niedługo potem spotkała Wiolę i Jacka, którzy pokochali ją taką, jaka jest i zabrali do siebie. Mieszka z nimi już piąty rok.

- Byłem bardzo zaskoczony tym, jak wiele osób przyszło i jak dużo pieniędzy udało się nam zebrać – wspomina pierwszy koncert Przemysław Smolarski. W 2017 roku również udało się zorganizować "Kolędowanie na Górce". Radosne kolędowanie niosło się z gołonoskiego wzgórza na całą okolicę. I znów dobre serca zagrały, a dobrzy ludzie pieniądze ofiarowali i tym razem Bartusiowi pomagali. 2018 rok przyniósł zmiany. Koncert charytatywny został przeniesiony do bazyliki Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. I również ten kościół udało się wypełnić. Radosne kolędy i pastorałki zabrzmiały aż po strzeliste łuki neogotyckiej świątyni. Dochód z koncertu charytatywnego "Kolędowanie w Bazylice" został przeznaczony na leczenie Wiktorii. W Święto Objawienia Pańskiego, zwane Świętem Trzech Króli, w 2019 roku strzemieszycka bazylika usłyszała piękne kolędy i pastorałki m.in. „Maryjo czy Ty” wiesz oraz „Śpij syneczku mój”. "Strzemieszyckiej kolędowanie" pozowliło zebrać pieniądze na leczenie Zuzi.

W tym szczególnym czasie, gdy niebo ziemi ziemia niebu, wszyscy wszystkim ślą życzenia odbędzie się "Kolędowanie w Anielskiej", ale to nie jedyny raz, kiedy będzie można posłuchać tego wyjątkowego zespołu. To pierwszy z czterech koncertów, które organizuje Przemysław Smolarski w Dąbrowie Górniczej na przełomie 2019/2020 roku. Wielkie serca zagrają i zaśpiewają także 5.01.2020, 11.01.2020 oraz 26.01.2020.

W Anielskiej kolędować będą: Przemysław Smolarski, Marta Grzelak, Marta Gawor, Marta Gierat-Ossak, Radosław Bernstock, Karol Caputa, Jarosław Caputa, Patryk Hajdys, Rafał Kozieł, Mariusz Mączka oraz Oskar Radwański.

W tym roku została również powołana do życia strona koledowaniedabrowa.pl. Można na niej posłuchać pastorałki „Śpij syneczku mój” w wykonaniu Przemysława Smolarskiego. Piękne wykonanie ukołysać może nie jedno dziecię i rozczulić wiele serc.

Przemysław Smolarski to pasjonat muzyki, multiinstrumentalista, uczestnik The Voice of Poland, finalista „Bitwy na Głosy”, zdobywca wielu nagród muzycznych.