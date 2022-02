Ciekawy koncert w Pałacu Kultury Zagłębia. Na scenie wystąpi MØW i Basia Derlak

MØW to grupa stworzona z wybitnych muzyków, z których każdy reprezentuje inny żywioł artystyczny. Razem tworzą zespół, którego cechą charakterystyczną jest niezwykle bogata warstwa tekstowa oraz najwyższej klasy wykonanie muzyczne. Wystarczy spojrzeć na skład zespołu, by wiedzieć, że mamy do czynienia ze śmietanką młodej sceny popowej i jazzowej – właśnie w takim klimacie utrzymywane są zaskakujące i czułe utwory MØW.

Wokalistka Ania Bratek – laureatka Debiutów w Opolu. Nagrodzona Fryderykiem pianistka Aga Derlak. Znakomity basista młodego pokolenia, związany z zespołem Early Birds, Mateusz Szewczyk. Laureat B-Jazz International Contest, nominowany do Fryderyka perkusista Adam Wajdzik. Gościnnie – wokalistka znana z zespołu Chłopcy Kontra Basia – Basia Derlak.

Podczas zbliżającego się koncertu, 25 lutego o godzinie 19.30 w Pałacu Kultury Zagłębia w ramach cyklu Piwnica, zespół zaprezentuje materiał z najnowszego krążka „W jednym pokoju”, który ukazał się w listopadzie 202. Jest drugim studyjnym albumem po płycie „Historie zebrane”. Producentem najnowszego dzieła MØW jest Tomasz Harry Waldowski, który pracował z takimi artystami jak Skubas, Lemon, Renata Przemyk.

MØW – ten przekaz na pewno trafi w serca niejednego wielbiciela muzyki! Bilety w cenie 20 zł dostępne na stronie: bilety.palac.art.pl oraz w pałacowej kasie.