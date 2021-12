Co może być hitem Bożego Narodzenia w naszych domach. Skrzaty, Mikołaje, oryginalne bombki, a może ledowe ozdoby? Sami zobaczcie

Z biegiem lat nasze mieszkania w tym świątecznym okresie zdobią coraz to nowsze dekoracje. Nie zapominamy również o grobach naszych bliskich, które w tym czasie zdobią stroiki z gwiazdą betlejemską czy znicze w kształcie choinki.

- Hurtownia Maik-Pol już od kilku lat nie kojarzy się jedynie z okresem Wszystkich Świętych, ale również tymi bardziej radosnymi świętami, jak Wielkanoc czy właśnie Boże Narodzenie. Zawdzięczamy to szczególnie zwiększającemu się asortymentowi dekoracyjnemu i florystycznemu. Klienci doceniają nasze starania, a to motywuje nas do działania. Staramy się więc przygotować co roku szeroką, satysfakcjonującą naszych klientów ofertę – podkreśla Katarzyna Tetela, specjalista sprzedaży hurtowej w Maik-Polu w Dąbrowie Górniczej.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, hitem są między innymi postacie skrzatów, które niemal opanowały całą hurtownie. Są mniejsze, większe. Bardziej kolorowe, mniej. Każdy może znaleźć coś dla siebie w cenie od kilkunastu złotych. Na regałach znajdziemy także coraz więcej figurek w kształcie reniferów, czy naturalne ozdoby z drewna i wikliny, które można powiesić na drzwiach. Są też m.in. przeróżne bombki, zawieszki w kształcie zwierzaków, bałwanki, podświetlane ledowe postacie świąteczne. Ile kosztują? Od kilku, do nawet kilkudziesięciu złotych. A naprawdę duże figury aniołów kupimy w cenie od 60 do prawie 130 zł. Ceny choinek, tych małych, zaczynają się od 4 zł.