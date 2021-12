Co z nowym centrum Dąbrowy Górniczej? Kiedy ruszą prace? Będą zmiany w projekcie, więcej zieleni i mieszkań Piotr Sobierajski

Nowe centrum Dąbrowy Górniczej powstanie na postindustrialnym terenie Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek Defum, gdzie drugie życie ma zyskać m.in. kilka fabrycznych hal Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Radosław Kaźmierczak/Fabryka Pełna Życia Zobacz galerię (111 zdjęć)

Dąbrowa Górnicza to miasto, które wyrosło na przemyśle górniczym i hutniczym. Do dziś nie doczekało się jednak funkcjonalnego śródmieścia i tętniącego życiem rynku z prawdziwego zdarzenia. To zmieni się wkrótce, dzięki trwającemu projektowi „Fabryka Pełna Życia – nowe centrum Dąbrowy Górniczej w rejonie ulic: Kościuszki, Kolejowej i Konopnickiej”. Powstanie tu, na terenie po byłej Dąbrowskiej Fabryce Obrabiarek Defum, m.in centrum przedsiębiorczości, przestrzeń biurowa, mieszkalna, usługi, strefa gastronomiczna, wieża widokowa oraz innowacyjny, ekologiczny zielony rynek. Dziś już wiadomo, że cały projekt musi się zmienić, na co wpływ ma m.in. sytuacja związana z COVID-19.