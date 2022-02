Cudowna studniówka 2022 I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej - ZDJĘCIA. Uczniowie bawili się wyśmienicie

Studniówka I LO w Dąbrowie Górniczej

To jedna z ostatnich w tym roku studniówek dąbrowskich szkół, ale jak się okazuje równie udana jak wszystkie poprzednie, które organizowane były w sali bankietowej Alfa. Tak więc na początek nie mogło zabraknąć tradycyjnego poloneza oraz lampki szampana. Były także życzenia wspaniałej zabawy przy muzycznych hitach, a także jak najbardziej udanego w końcowym efekcie podejścia do egzaminu dojrzałości. Tak, by ten pierwszy, poważny sprawdzian stał się przepustką do wymarzonych studiów oraz innych edukacyjnych wyborów młodzieży dąbrowskiego I LO. Potem przyszedł czas na tort, przekąski, a przede wszystkim tańce i zabawę na parkiecie sali bankietowej.