Cztery lata ukrywał się przed policją. Wysłali za nim dwa listy gończe. Kiedy go zatrzymali w Dąbrowie Górniczej był całkowicie zaskoczony

W czwartek 13 stycznia kryminalni dąbrowskiej komendy zatrzymali mężczyznę, który ukrywał się przed organami ścigania. 38-letni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej powinien przebywać w zakładzie karnym, bo unikał płacenia alimentów i przywłaszczył sobie dokument.

Stróże prawa zbierali niezbędne informacje, by ostatecznie zaplanować skutecznie aresztowanie. Dąbrowianina zatrzymano na ulicy Legionów Polskich. Mężczyzna nie krył zdziwienia, kiedy zobaczył przed sobą mundurowych. Przez cztery lata skutecznie ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, zmieniając często miejsce zamieszkania. Jakby tego było mało, w trakcie zatrzymania stróże prawa znaleźli przy nim blisko 40 działek marihuany.

- Mężczyzna ma bogatą kartotekę. W przeszłości był już karany za paserstwo. Teraz policjanci zatrzymali go i przewieźli do zakładu karnego. Wcześniej usłyszał już zarzut posiadania narkotyków, za co może przedłużyć sobie odsiadkę o kolejne trzy lata - informują dąbrowscy policjanci.

Policjanci służb kryminalnych zbierają informacje o osobach, które usłyszały wyroki za przestępstwa i powinny być w zakładach karnych. Ukrywają się jednak, przed wymiarem sprawiedliwości, licząc że nie zostaną namierzeni. Takimi osobami zajmują się w dąbrowskiej komendzie specjaliści od poszukiwań. Policjanci doprowadzają do tego, by przestępcy ostatecznie znaleźli się w zakładach karnych, gdzie odbywają zasądzone wyroki.