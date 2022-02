Dąbrowa Górnicza 20 lat temu? Pamiętasz jeszcze, jak wyglądała? Zobaczcie ZDJĘCIA z roku 2002 roku Piotr Sobierajski

To jak podróż w czasie! Pamiętacie jeszcze, jak wyglądała Dąbrowa Górnicza w 2002 roku? Niby 20 lat to nie tak wiele, ale patrząc na rozwój społeczny, technologiczny i inwestycyjny to jednak szmat czasu. Zobaczcie te zdjęcia!