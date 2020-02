Dąbrowa Górnicza: 27-latka kradła uparcie w markecie, ale nie wiedziała, że...

Kobieta zatrzymana została 30 stycznia br. w swoim mieszkaniu. Dąbrowscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu dzięki pracy operacyjnej ustalili miejsce przebywania złodziejki. Jak ustalili śledczy, mieszkanka Dąbrowy Górniczej ma na swoim koncie szereg kradzieży sklepowych. Dąbrowianka dopuściła się tych czynów w okresie od września do października minionego roku. Z rozmysłem wybierała kradzione towary, tak, by w razie wpadki odpowiedzieć jedynie za wykroczenie. Nie wiedziała jednak, że przepisy uległy zmianie.

Wprowadzono rozwiązanie prawne, mające na celu ukrócić proceder utrzymywania się przez niektóre osoby z drobnych kradzieży, które, w razie wpadki, odpowiadały jedynie za wykroczenia. Najczęściej taka ujawniona, drobna kradzież kończyła się dla sprawcy mandatem. Teraz kradzieże się niejako kumulują, i jeśli łączna wartość zrabowanych przedmiotów przekroczy kwotę graniczną, sprawca odpowie już za przestępstwo.