Dąbrowa Górnicza: Bieg Skrzata w parku Hallera - ZDJĘCIA. To była świetna zabawa!

Zbliżający się Dzień Dziecka (1 czerwca) jest okazją dla dzieci wzięcia udziału w dąbrowskim Biegu Skrzata. Udział w nim był bezpłatny, a trasa wyścigu liczyła do 200 do 600 metrów w zależności od kategorii wiekowej (z podziałem na dziewczynki i chłopców). W biegu mogły wziąć udział dzieci do 13 roku życia.

Zobacz ZDJĘCIA z 12. edycji Biegu Skrzata w Dąbrowie Górniczej, 29.05.2022 r.