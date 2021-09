Dąbrowa Górnicza: Budują drugie centrum przesiadkowe i tunel pod torami kolejowymi. W dzielnicy Gołonóg będą objazdy

Na razie ekipy budowlane zajęły się odwodnieniem gruntów po drugiej stronie torów kolejowych, w pobliżu ulicy Parkowej i Wczasowej.

Nowa kanalizacja, rondo, a potem tunel pod torami kolejowymi

- Jesteśmy już na placu budowy. Wykonawca prowadzi prace związane z przebudową kanału deszczowego. To wszystko dzieje się poza pasem drogowym, nie ma na razie utrudnień dla kierowców. W drugiej połowie października planujemy przesunięcie przejazdu przez tory kolejowe. Przejazd będzie możliwy, ale skierowany nieco dalej w stronę dworca, tak by możliwe było przystąpienie do budowy tunelu – mówi Krzysztof Serafiński, zastępca naczelnika wydziału inwestycji drogowych w dąbrowskim Urzędzie Miejskim.