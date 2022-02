Dąbrowa Górnicza: budują S1, dzieci dostały kamizelki odblaskowe, by mogły czuć się bezpieczniej OPRAC.: Piotr Sobierajski

Uczniowie z Ujejsca, Trzebiesławic, Ząbkowic i Antoniowa dostali w ramach akcji nowe kamizelki odblaskowe

Dzięki inicjatywie Ochotniczej Straży Pożarnej z Ujejsca w Dąbrowie Górniczej dzieci klas od pierwszej do czwartej z Ujejsca, Antoniowa, Ząbkowic oraz Trzebiesławic otrzymały kamizelki i opaski odblaskowe. Z pewnością im się przydadzą, bo to właśnie tutaj trwa przebudowa DK1 do parametrów drogi ekspresowej.