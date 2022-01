Dabrowa Górnicza. Co za widok! Setki ptaków nad Pogorią III - zobacz ZDJĘCIA. Zimują tu łabędzie, kaczki i łyski

Widzimy więc niezliczoną ilość wodnych ptaków wędrownych - łysek, które obecnie znalazły swoje miejsce nad dąbrowskim jeziorem. Towarzyszą im zadomowione w tym miejscu od lat kaczki oraz łabędzie. W środę 26 stycznia pojawili się w tym miejscu przed południem nieliczni spacerowicze, bo i pogoda nie zachęcała za bardzo do wyjścia z domów. Tym razem nie mieli nic, co mogliby podrzucić łabędziom czy kaczkom.

Pamiętajmy jednak, by nie karmić ptaków byle czym, nie dawać im. np. chleba. Można natomiast przynieść m.in. ugotowaną kaszę. Jeśli więc chcecie zobaczyć te piękne ptaki w tak dużej ilości, to warto wybrać się w najbliższych dniach w to chętnie odwiedzane o każdej porze roku miejsce. Jeśli będziemy mieć nieco więcej czasu warto obejść cały wodny zbiornik wodny dookoła.