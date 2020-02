Dąbrowa Górnicza czeka na 200 wniosków od mieszkańców. Dopłaci do taniej energii

Miasto przystąpiło do konkursu, w ramach którego może pozyskać środki zewnętrzne na dofinansowanie kolejnej inwestycji proekologicznej. O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Instalacja fotowoltaiczna to Odnawialne Źródło Energii, zamieniające energię słoneczną w energię elektryczną. Prąd z takiej instalacji może pokryć w dużym stopniu zapotrzebowanie gospodarstwa domowego, co znacząco zmniejsza rachunki za elektryczność. Zakup paneli solarnych to dobra inwestycja, która zwróci się po ok. 3 latach.

Deklaracje przystąpienia do projektu dotyczącego instalacji fotowoltaicznych przyjmowane będą:

27 lutego w godz.10-17

28 lutego w godz.10-13

3 marca w godz.10-13

w sali nr 1 Urzędu Miejskiego (I piętro – wejście klatką od frontu budynku).

Wraz z deklaracją należy przedłożyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej).