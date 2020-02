Dąbrowa Górnicza: dotacje do paneli słonecznych rozeszły się błyskawicznie

Kolejki jak w czasach PRL-u do dziś rzadkość, ale jednak w sytuacjach, kiedy można zdobyć nawet ponad 15 tysięcy złotych dofinansowania, pojawiają się coraz częściej. Tak jak w Dąbrowie Górniczej. Urzędnicy przewidzieli rejestrację chętnych na dopłaty do paneli słonecznych na trzy dni, 27, 28 oraz 3 marca. Tymczasem po kilku godzinach było już po wszystkim. I miasto musiało ogłosić w specjalnym komunikacie zakończenie naboru wniosków, by nikt nie tracił czasu w piątek 28 lutego oraz we wtorek 3 marca.

Wiele wskazuje na to, że wiedza o możliwości korzystania z taniej, ekologicznej energii jest coraz większa wśród mieszkańców, bowiem w trakcie pierwszego naboru wniosków w dąbrowskim Urzędzie Miejskim nie było żadnych kolejek. Działo się to w maju 2018 roku.

- Taka kolejka była też trochę zaskoczeniem dla nas – mówi Zdzisława Górska-Nieć, zastępca naczelnika wydziału Miarki Miasta w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. - Mieszkańcy złożyli tyle wniosków, że wykorzystali całą pulę, czyli dwieście zgłoszeń. Na liście rezerwowej znalazło się dwadzieścia osób. Tak naprawdę trudno jednak powiedzieć, kto otrzyma dotację, bowiem z pierwszego naboru zostało nam około 60 osób na liście rezerwowej. Teraz kontaktujemy się z nimi, pytając, czy nadal chcą skorzystać z dopłat do instalacji fotowoltaicznej w ramach drugiego naboru. Poza tym, trzeba mieć świadomość tego, że dopiero w kwietniu 2020 roku wystąpimy z wnioskiem o przyznanie mieszkańcom Dąbrowy Górniczej dopłat. Takie są procedury, że najpierw przyjmuje się wnioski. Mamy więc nadzieję, że cała pula przewidziana dla naszego miasta zostanie nam przyznana – dodaje.