Dąbrowa Górnicza. Dworzec kolejowy w centrum zostanie otwarty latem. Remont na finiszu. Co jeszcze zostało do zrobienia?

Dworzec kolejowy w Dąbrowie Górniczej: remont na finiszu

Efekty gruntownej przebudowy i remontu dworca kolejowego w centrum Dąbrowy Górniczej cieszą mieszkańców, którzy od lat czekali na to, by móc znów korzystać z kas czy poczekalni w dworcowym obiekcie. Konstrukcja nowego dachu ze świetlikami od razu przypomina dawne lata świetności tego budynku, dokładnie odtworzone zostały też wszystkie architektoniczne detale zewnętrznej elewacji. Wcześniej ekipy budowlane wzmocniły fundamenty budynku i wykonały nowe stropy oraz więźbę dachową. Później większość prac przeniosła się do wnętrza budynku, gdzie trwają prace wykończeniowe.

Co aktualnie dzieje się w środku dworcowego budynku i wokół niego?