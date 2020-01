Dąbrowa Górnicza: Finowie zainwestują prawie 190 mln zł w nowy zakład w Tucznawie ZDJĘCIA

"Jedynka" od Podwarpia do Dąbrowy będzie naprawdę ekspresowa

Ekspresowa droga S1, która ma biec docelowo od Zwardonia do węzła Pyrzowice, na niektórych odcinkach ekspresowa nie jest. Na przykład na odcinku Dąbrowa Górnicza - Podwarpie, gdzie pełno kolizyjnych skrzyżowań, a nośność drogi pozostawia sporo do życzenia. Teraz ma się to zmienić...