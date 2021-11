Dąbrowa Górnicza i Czeladź wysoko w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego. Co złożyło się na sukces po badaniu 15 wskaźników?

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z miejsca, które zajęliśmy w Rankingu Miast Województwa Śląskiego w kategorii miast powyżej 20 tysięcy mieszkańców. Ranking oparty jest na wielu obiektywnych, opracowanych przez GUS wskaźnikach, dlatego wysoka w nim pozycja pokazuje, że nasze miasto rozwija się w szybko i co najważniejsze zachowując zasadę zrównoważonego rozwoju – mówi Jakub Kubasik, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Czeladzi.

Opracowanie przygotowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Katowicach im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym w Katowicach. Analizowany był poziom rozwoju gmin w wymiarze gospodarczym i społecznym z poszanowaniem środowiska i przestrzeni.

- Dodatkowo rangę i znaczenie tego rankingu podnosi fakt, że patronuje mu wojewoda oraz marszałek województwa śląskiego. Wysokie czwarte miejsce nie jest przypadkiem, to efekt wieloletniej ciężkiej pracy naszych pracowników, przedsiębiorców, a także mieszkańców, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni. Ponadto miejsce tuż za podium motywuje nas do tego, aby podjąć działania, dzięki którym znajdziemy się na nim w kolejnych edycjach rankingu – dodaje.

Piąte miejsce zajęły Czechowice-Dziedzice, szóste Lubliniec, siódme Jasienica, ósme Łaziska Górne, dziewiąte Zawiercie, dziesiąte Żywiec.