Dąbrowa Górnicza: już 16 szkół w kampanii "Piję wodę z kranu" FOTO

- Dąbrowskie Wodociągi od wielu lat prowadzą projekty ekologiczne i edukacyjne skierowane do najmłodszych mieszkańców naszego miasta, ponieważ społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie w sprawy lokalnego otoczenia wpisane są w kulturę organizacyjną naszej firmy. Jesteśmy otwarci na wszystkie szkoły i przedszkola z Dąbrowy Górniczej. Chcemy jak najszerzej promować ideę picia wody z kranu, która jest nie tylko zdrowa, ale także chroni środowisko przed zbędnym plastikiem – podkreśla Andrzej Malinowski, prezes zarządu Dąbrowskich Wodociągów.

Jedną z placówek, które dołączyły do projektu w tym roku jest Szkoła Podstawowa nr 30 w dzielnicy Mydlice: - Współpracę z Dąbrowskimi Wodociągami zaczęliśmy kilka lat temu od Strażnika Czystej Wody. To ekologiczny projekt, w którym uczniowie odwiedzają oczyszczalnię i poznają tajniki działania wodociągów. Wówczas dzieci, ale też my, nauczyciele, przekonaliśmy się, że woda z kranu jest bezpieczna i zdrowa. Dlatego kiedy Dąbrowskie Wodociągi zaproponowały instalację dystrybutora, zdecydowaliśmy się dołączyć do projektu – mówi Violetta Suwała-Musielak, wicedyrektorka Szkoły Podstawowej nr 30. I dodaje: - Dystrybutory mają oryginalny wygląd, są w barwach Dąbrowskich Wodociągów, a dzięki żywym kolorom są łatwe do znalezienia w szkole. Z dystrybutora korzystają dzieci i nauczyciele, a nawet rodzice. Natomiast ze sklepiku eliminujemy słodkie napoje zawierające niezdrowe składniki. A wszystko w myśl zasady: w zdrowym ciele zdrowy duch.