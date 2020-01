Dąbrowa Górnicza: koszykarski MKS zagra ze Startem. Tym razem wygrana?

W dąbrowskiej hali „Centrum” dojedzie do starcia ekip z przeciwnych biegunów ligowej tabeli. Lublinianie spisują się bardzo dobrze, ostatnio pewnie pokonali HydroTruck Radom. Aktualnie zajmują trzecie miejsce. Dąbrowianie nie mogą przerwać długiej serii porażek. W zeszłej kolejce przegrali ze Śląskiem Wrocław i po 17 meczach plasują się na piętnastej pozycji.

Niedzielne spotkanie MKS Dąbrowa Górnicza – Strat Lublin rozpocznie się o godz.17.30. Bilety dostępne online, a także w kasie hali „Centrum” (al. Róż 3) przed meczem.

W ostatnim czasie w składzie MKS-u doszło do kilku zmian. Z zespołem pożegnali się Iwan Wasyl i Jakub Kobel, a zasilili go Piotr Śmigielski i Tra Holder. W Dąbrowie Górniczej trwa nerwowe wyczekiwanie, aż drużyna się zgra, złapie odpowiedni rytm, co w końcu przełoży się na lepsze wyniki sportowe.