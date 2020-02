Dąbrowa Górnicza: królik Wojtuś został maskotką III LO. Co za historia! ZDJĘCIA

W ostatnich dniach stycznia br. uczennice klasy pierwszej III LO im. gen. Władysława Andersa, Wiktoria Święszek, Oliwia Pogoda i Weronika Ziętara w drodze do szkoły, przechodząc obok bloków, zauważyły małego królika. Zwierzak wystawał spod szarego samochodu. Stwierdziły więc, że nie mogą go tak zostawić. Królik był wystraszony, więc ciężko było go złapać.

- Na szczęście każda stanęła z innej strony samochodu i dzięki współpracy udało się go wydostać. Dziewczyny zabrały zwierzątko do szkoły i poprosiły o pomoc dyrektora liceum, który bez chwili wahania zaproponował pomoc – relacjonuje Beata Gorzelańczyk, wychowawczyni licealistek.

Dyrektor placówki udostępnił post na Facebooku o znalezionej zgubie. Właściciel się jednak nie odnalazł. Od tego czasu króliczek stał się częścią szkolnej społeczności Andersa i ulubieńcem uczniów oraz pracowników szkoły.

- W akcję zaangażowały się również przedszkolaki, które dzielą z nami budynek. Chętnie go odwiedzają i dokarmiają – mówi Beata Gorzelańczyk.