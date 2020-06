Dąbrowa Górnicza: Kto przebuduje uciążliwą dąbrowską DK1 w nowoczesną ekspresówkę S1?

- Pierwsza to unieważnienie przetargu z powodu ofert przekraczających budżet tej inwestycji, a druga to dołożenie pieniędzy do tej inwestycji i wybranie wykonawcy – mówi Marek Prusak, rzecznik GDDKiA w Katowicach.

To nie wszystko. Przyszły wykonawca wybuduje tu nowy węzeł Ząbkowice oraz przebuduje istniejący węzeł Pogoria. Do tego, w ramach kontraktu wybudowane będą m.in. cztery mosty i cztery wiadukty drogowe oraz dwie kładki dla pieszych. Ponadto powstaną drogi serwisowe oraz dojazdowe do terenów przyległych, urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe oraz przejścia dla zwierząt.

Jeśli chodzi o przebudowę drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej, to inwestycja bardzo wyczekiwana, bo dzięki niej, z popularnej krajówki znikną w końcu kolizyjne skrzyżowania i wjazdy. Na niespełna siedmiokilometrowym dąbrowskim odcinku DK 1 droga będzie bezkolizyjna. Znikną też, uciążliwe na dwupasmówce ograniczenia prędkości. Droga zmieni wtedy nazwę z DK 1 na S1.

Najpierw projekt, potem budowa

Po wyborze wykonawcy, około roku będzie trwało projektowanie inwestycji, bo przewidziano jej realizacje w formule „Projektuj i buduj”. Nie ma już przeszkód do rozpoczęcia inwestycji, bo pod koniec kwietnia wojewoda śląski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (tzw. ZRID) dla przebudowy drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej od Dąbrowy Górniczej do Podwarpia. To najważniejsza decyzja, która pozwala rozpocząć budowę.