Dąbrowa Górnicza ma nowych 18 dzielnic. Co to oznacza, czym zajmą się rady dzielnic?

Dla realizacji tych zadań mieszkańcy wybiorą – prawdopodobnie jeszcze przed wakacjami - 15 osobowe rady, które powoływałyby zarządy, liczące od 3 do 5 osób. Funkcje te byłyby pełnione społecznie. Jedynie w przypadku Redenu rada tej dzielnicy – jednostki pomocniczej będzie liczyć 21 radnych. Jest bowiem jedyną w Dąbrowie Górniczej, która liczy ponad 20 tysięcy mieszkańców. A prawo stanowi tak, że wówczas radnych musi być więcej niż tylko 15. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyboru. Posiedzenia Rady są jawne i ogólnodostępne i odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

Podczas sesji Rady Miejskiej przyjęte zostały statuty nowych dzielnic, które określają m.in. to, czym będą się zajmować rady dzielnic oraz zarządy, ilu będą liczyć członków. A jakie będą kompetencje radnych dzielnicowych? Do zadań dzielnic mają należeć m.in. sprawy związane z rozwojem oświaty, sportu, rekreacji, kultury i komunikacji, ochroną środowiska i zdrowia, profilaktyką alkoholową i narkotykową. Mają organizować i koordynować przedsięwzięcia lokalne, a także umożliwiać mieszkańcom włączanie się w dzielnicowe przedsięwzięcia. Mogłyby również przekazywać Radzie Miejskiej i prezydentowi postulaty dotyczące potrzeb i bieżących spraw dzielnicy.

Uchwały podejmowane będą zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków rady, w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej. Inicjatywę uchwałodawczą posiadają: zarząd; komisje rady oraz grupa co najmniej trzech radnych.

- Będziemy je oczywiście wspierać w bieżącej działalności. Miasto zostało podzielone na 18 dzielnic, w ramach których będzie funkcjonować 36 osiedli. O jedno więcej niż dotychczas. Nowe osiedle obejmie tereny Górki Gołonoskiej oraz Tworznia. I to właśnie w oparciu o te osiedla nadal dzielone miałyby być pieniądze w ramach budżetu partycypacyjnego. Nowością, nad którą pracujemy, byłaby natomiast możliwość połączenia budżetów partycypacyjnych kilku osiedli w ramach jednej dzielnicy. Po to, by sfinansować np. jedną dużą inwestycję na jej terenie. Ustaloną oczywiście wcześniej w ramach konsultacji. Liczymy, że rady poszczególnych dzielnic także będą uczestniczyć w diagnozie tego, co już jest w danych dzielnicach, a co możliwe byłoby jeszcze do zmiany w ramach funduszy budżetu partycypacyjnego – dodaje.

Informacje o granicach dzielnic, ich zadaniach i kompetencjach zawiera „Raport z konsultacji społecznych”.

Jesienią 2018 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne, zarządzone przez prezydenta miasta, dotyczące wyznaczenia dzielnic. Mieszkańcy rozmawiali o tym w czasie spotkań z przedstawicielami urzędu miejskiego, przekazywali również pisemnie swoje pomysły. Pod koniec zeszłego roku dyskutowali o statutach dzielnic i wytyczeniu ich granic. Efekty tych prac przekazane zostały komisji konsultacyjnej dąbrowskiej Rady Miejskiej. Radni odnieśli się do uwag dąbrowian, a podsumowaniem prac jest „Raport z konsultacji społecznych”.