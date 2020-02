Dąbrowa Górnicza: miasto dopłaci 400 zł do miejsca w prywatnym żłobku lub klubie dziecięcym

− Rozwiązanie to może zdecydowanie poprawić dostępność opieki dla maluchów w mieście. Dzięki takim dopłatom jak dotacja z miasta czy z programów operacyjnych UE, rodzice posyłający dziś dzieci do naszej placówki, do czerwca, nie płacą za to ani złotówki – wyjaśnia Danuta Danek, dyrektor żłobka Słonecznik.

- To bardzo ważne, by opieka żłobkowa była łatwo dostępna w najbliższym sąsiedztwie, a rodzice nie musieli dowozić swoich pociech do placówek. To bardzo cieszy, gdy od mam przyprowadzających do nas dzieci, słyszę że mogły wrócić do pracy, bo w sąsiedztwie powstał żłobek i dlatego właśnie staramy się rozwijać naszą działalność o kolejne filie – dodaje Danuta Danek.

Drugą niepubliczną placówką, która podpisała umowę z miastem, jest klub dziecięcy Smerfuś z Mydlic.

− Ze względu na rosnące koszty, m.in. pracy, musieliśmy w zeszłym roku podnieść ceny, ale dzięki miejskiej dotacji, rodzice którzy powierzają nam pod opiekę swoje dzieci, zapłacą w sumie o 400 zł mniej lub będą mogli np. zwiększyć liczbę godzin pobytu dziecka w naszym żłobku – mówi Klaudyna Szczęsna, reprezentująca klub dziecięcy Smerfuś i dodaje, że jest przekonana, że dzięki temu zwiększy się zainteresowanie klubem, który już teraz rozszerza działalność o kolejne miejsca dla dzieci.